Кафельников и Дементьева прогнозируют, что Алькарас и Синнер разыграют титул Australian Open

— Как вы думаете, увидим ли мы мужской финал без Синнера или Алькараса?
Дементьева: «Увидим. Женский (смеется). Мужской вряд ли. Как думаешь?».
Кафельников: «Нет, скорее нет. Будут Алькарас и Синнер в финале играть».
— Если они сыграют, кто победит?
Дементьева: «Ты ставишь нас в тупик такими вопросами. Они сами не знают (смеется)», — сказали Дементьева и Кафельников в эфире шоу «Хардкорт» на канале First&Red.
Синнер vs Алькарас — вы тоже не знаете, кто из них сильнее?
12 фактов о доминировании Алькараса и Синнера.
