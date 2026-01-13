Ричмонд
Кафельников и Дементьева прогнозируют, что Алькарас и Синнер разыграют титул Australian Open

Евгений Кафельников и Елена Дементьева считают, что Янник Синнер и Карлос Алькарас разыграют титул на Australian Open-2026.

Источник: Спортс"

— Как вы думаете, увидим ли мы мужской финал без Синнера или Алькараса?

Дементьева: «Увидим. Женский (смеется). Мужской вряд ли. Как думаешь?».

Кафельников: «Нет, скорее нет. Будут Алькарас и Синнер в финале играть».

— Если они сыграют, кто победит?

Дементьева: «Ты ставишь нас в тупик такими вопросами. Они сами не знают (смеется)», — сказали Дементьева и Кафельников в эфире шоу «Хардкорт» на канале First&Red.

Синнер vs Алькарас — вы тоже не знаете, кто из них сильнее?

12 фактов о доминировании Алькараса и Синнера.

