Медведев и Андреева получили очень серьезных соперников. Итоги жеребьевки Открытого чемпионата Австралии

Что касается перспектив Медведева, то ему выпал непростой турнирный путь. Но, может, это и к лучшему — год назад Даниил два круга мучился с ноунеймами, что стало прологом к провальному сезону. Сейчас наш теннисист входит в «мейджор» после титула на небольшом турнире в Брисбене — уроженец Москвы должен быть в прекрасном настроении и на хорошем ходу. Де Йонг, четырежды преодолевавший первый круг ТБШ, — крепкий конкурент, хотя и не хватающий звезд с неба. Именно такой соперник и нужен для того, чтобы уверенно начать марафонский заплыв на «мейджоре». В третьем круге Даниила может ждать поляк Камил Майхшак, с которым наш теннисист уже довольно тяжело играл в нынешнем сезоне, в четвертом круге — канадец Феликс Оже-Альяссим.