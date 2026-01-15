Медведев и Андреева получили очень серьезных соперников. Итоги жеребьевки Открытого чемпионата Австралии

В Мельбурне состоялась жеребьевка основных сеток Открытого чемпионата Австралии — первого турнира «Большого шлема» нынешнего сезона. Трое россиян и девять россиянок узнали имена первых соперников (или поняли, что им предстоит начать турнир против квалифаев). Сами соревнования сильнейших теннисистов планеты стартуют в ближайшее воскресенье и продлятся до 1 февраля. Основные надежды отечественных болельщиков связаны с возрождающимися после игровых кризисов Даниилом Медведевым и Миррой Андреевой — обе первые ракетки России получили в первом же круге опытных и высококлассных конкурентов. Голландец Йеспер де Йонг и хорватка Донна Векич точно вынудят наших лидеров играть на полную мощность с первого же поединка.
Мечты Даниила
У мужчин главная интрига с жеребьевкой особо не связана — 99-процентные претенденты на финал Карлос Алькарас с Янником Синнером и так разведены по разным концам сетки. Эти два суперигрока разделили победы на восьми последних «мейджорах», и случится сенсация, если кто-нибудь из доминаторов в этот раз не доберется до титульного поединка. Правда, испанец в межсезонье неожиданно для многих уволил своего многолетнего тренера Хуана Карлоса Ферреро, а итальянец против обыкновения выпячивал свою личную жизнь, появляясь везде, где можно и где нельзя со своей официальной пассией Лейлой Хасанович. Однако все это навряд ли помешает Карлосу и Яннику устроить новое «классико».
У Синнера сетка кажется чуть проще. Хотя набор возможных соперников — россиянин Карен Хачанов в четвертом круге, амбициозный американец Бен Шелтон в четвертьфинале и неувядаемый Новак Джокович в полуфинале — тоже очень серьезное испытание. Для сравнения: Алькарасу грозят русский испанец Алехандро Давидович-Фокина в четвертом круге, бурно прогрессирующий Александр Бублик из Казахстана или кумир австралийской публики Алекс де Минаур в четвертьфинале и прошлогодний финалист Александр Зверев на последнем рубеже перед Янником. Так что неизвестно, кому повезло. Сенсации маловероятны, но это спорт.
Что касается перспектив Медведева, то ему выпал непростой турнирный путь. Но, может, это и к лучшему — год назад Даниил два круга мучился с ноунеймами, что стало прологом к провальному сезону. Сейчас наш теннисист входит в «мейджор» после титула на небольшом турнире в Брисбене — уроженец Москвы должен быть в прекрасном настроении и на хорошем ходу. Де Йонг, четырежды преодолевавший первый круг ТБШ, — крепкий конкурент, хотя и не хватающий звезд с неба. Именно такой соперник и нужен для того, чтобы уверенно начать марафонский заплыв на «мейджоре». В третьем круге Даниила может ждать поляк Камил Майхшак, с которым наш теннисист уже довольно тяжело играл в нынешнем сезоне, в четвертом круге — канадец Феликс Оже-Альяссим.
Мечта российских болельщиков — четвертьфинал Медведева против Рублева. Но с учетом последних результатов обеих наших звезд подобный исход станет невероятным успехом. Хотя многие специалисты говорят, что четвертьфинал для Даниила сейчас — это программа-минимум, чтобы подчеркнуть правильность направления подготовки, которую он выбрал после увольнения Жиля Сервара. Насколько реальны такие амбиции — покажет первая неделя Открытого чемпионата Австралии. Пределом мечтаний для Медведева в нынешней ситуации, наверное, является полуфинал, но для этого придется выбивать из сетки Александра Зверева. В прошлые годы это было будничной задачей, но в последнее время русский немец выступал намного увереннее русского россиянина.
Проверка для Мирры
Что касается женского турнира, то тут вся интрига крутится вокруг Арины Соболенко. Эпатажная белоруска громит почти всех в WTA уже полтора года, однако в прошлом сезоне неожиданно упустила ряд важных титулов. В начале нынешнего года Арина обозначила намерения новым титулом в Брисбене, и кто в состоянии ее остановить в Мельбурне — не совсем понятно. Скорее всего, Соболенко способна проиграть только самой себе и, видимо, не раньше финала. В первом круге ее жертвой должна стать 20-летняя француженка Тьянцоа Ракотоманга, а в четвертьфинале — итальянка Жасмин Паолини. Прошлогодняя чемпионка Мэдисон Киз посеяна только девятой, но, как мы знаем, в женском теннисе возможно все.
Мирра Андреева перед Мельбурном сыграла один выставочный и один официальный турнир, а сейчас добирает объемов в Аделаиде. Нельзя сказать, что теннис в исполнении 18-летней россиянки сильно впечатляет, но она продолжает нахваливать своего тренера Кончиту Марчинес и считает, что находится на верном пути к выходу из прошлогоднего кризиса. «Я просто собираюсь двигаться вперед день за днем, тренироваться и прибавлять. Делаю все возможное, чтобы становиться лучше как на корте, так и за его пределами. Мне нравится работа, которую мы делаем с Кончитой. Наша задача — поддерживать высокий уровень, играя агрессивно и без боязни ошибиться», — заявила Мирра на недавней пресс-конференции.
В первом круге публику ждет поединок двух серебряных призеров Олимпиады-2024. Мирра в Париже завоевала медаль в паре с Дианой Шнайдер, а хорватка Донна Векич — в одиночном разряде. Сейчас 29-летняя экс-полуфиналистка Уимблдона восстанавливается после очередной травмы, но способна доставить неприятности практически любой сопернице. Такая конкурентка — серьезное испытание для Мирры с учетом того, что россиянка сделала ставку на подготовку к «мейджору» через игровую практику на официальных турнирах. Так что с учетом возможных вариантов добраться до четвертьфинала против Коко Гауфф нашей юной звезде в ее нынешнем состоянии очень непросто. И если подобное случится — это можно будет считать большой победой.
Россиянок в основной сетке у женщин по традиции немало, а на нынешнем турнире много еще и недавних соотечественниц, сменивших флаг в последние годы. Но навряд ли кто-то из них (за исключением пятой сеяной Елены Рыбакиной) имеет высокие шансы пройти во вторую неделю Открытого чемпионата Австралии. Хотя Екатерина Александрова в конце прошлого года демонстрировала серьезный прогресс и стабильность. Возможно, именно эта теннисистка станет нашей главной надеждой в Мельбурне, если Андреева не сумеет вернуться на победные рельсы. Во всяком случае сетка у Екатерины пока кажется проще, хотя перспектива встречи в четвертом круге с Жасмин Паолини и четвертьфинал против Соболенко, конечно, оставляют большой простор для фантазии.
Соперники россиян в первом круге
Мужчины
Даниил Медведев (11) — Йеспер де Йонг (Нидерланды)
Андрей Рублев (13) — Маттео Арнальди (Италия)
Карен Хачанов (15) — Алекс Михельсен (США)
Женщины
Мирра Андреева (8) — Донна Векич (Хорватия)
Екатерина Александрова (11) — квалифай
Людмила Самсонова (18) — Лаура Зигемунд (Германия)
Диана Шнайдер (23) — Барбора Крейцикова (Чехия)
Анна Калинская (31) — Сонай Картал (Великобритания)
Анастасия Павлюченкова — квалифай
Анна Блинкова — Талия Гибсон (Австралия)
Оксана Селехметьева — Элла Зайдель (Германия)
Анастасия Захарова — Джессика Пегула (США, 6)
Потенциальные четвертьфиналы
Мужчины
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Алекс де Минаур (Австралия, 6)
Александр Зверев (Германия, 3) — Феликс Оже Альяссим (Канада, 7)
Лоренцо Музетти (Италия, 5) — Новак Джокович (Сербия, 4)
Бен Шелотон (США, 8) — Янник Синнер (Италия, 2)
Женщины
Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Жасмин Паолини (Италия, 7)
Коко Гауф (США, 3) — Мирра Андреева (Россия, 8)
Джессика Пегула (США, 6) — Аманда Анисимова (США, 4)
Елена Рыбакина (Казахстан, 5) — Ига Свентек (Польша, 2).