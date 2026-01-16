Веснина пожелала Мирре Андреевой начать сезон-2026 с титула

«Для Мирры это третий серьёзный сезон, когда надо пережить нагрузки. Важно начать этот отрезок удачно. Выход в финал — всегда хорошо, особенно в преддверии Australian Open. Ощущение победы и титула в руках даёт уверенность, что ты не проиграешь в каких-то моментах. Желаю Мирре начать сезон с титулом в руках», — цитирует Веснину сайт «Чемпионат».
16 января в полуфинальном матче «пятисотника» 18-летняя Андреева, занимающая восьмое место в мировом рейтинге, обыграла за один час и 25 минут свою соотечественницу Диану Шнайдер, 23-ю ракетку мира, со счётом 6:3, 6:2. За победу в Аделаиде Андреева-младшая поборется с канадкой Викторией Мбоко, которая занимает семнадцатую позицию в рейтинге WTA.
15 января в разговоре с сайтом Metaratings.ru заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук предположил, что Мирра Андреева близка к тому, чтобы стать триумфатором турнира Большого шлема уже в сезоне-2026, при этом добавил, что навряд ли спортсменка сможет победить на Открытом чемпионате Австралии.