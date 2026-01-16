Веснина пожелала Мирре Андреевой начать сезон-2026 с титула

«Для Мирры это третий серьёзный сезон, когда надо пережить нагрузки. Важно начать этот отрезок удачно. Выход в финал — всегда хорошо, особенно в преддверии Australian Open. Ощущение победы и титула в руках даёт уверенность, что ты не проиграешь в каких-то моментах. Желаю Мирре начать сезон с титулом в руках», — цитирует Веснину сайт «Чемпионат».