Мирра Андреева выиграла теннисный турнир в Аделаиде

Андреевой 18 лет. Она является восьмой ракеткой мира, в активе россиянки теперь четыре победы на турнирах WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года. На Олимпийских играх в Париже Андреева и Диана Шнайдер стали серебряными призерами в парном разряде.