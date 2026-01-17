Ричмонд
Тренер Шнайдер о выступлении в Аделаиде: «Диана одержала качественные победы над хорошими соперницами, которым уступала в личке»

Тренер Дианы Шнайдер Саша Баин подвел итоги выступления в Аделаиде. Россиянка там дошла до полуфинала, где уступила Мирре Андреевой 3:6, 2:6.

Источник: Спортс"

"Едем в Мельбурн. Тут Диана одержала качественные победы над хорошими соперницами, которым уступала в личке.

Вчера у нас кое-что не получилось, но Мирра провела отличный матч — защищалась просто нереально.

Мы на правильном пути и внесем корректировки", — написал Баин.

Биография Дианы Шнайдер: карьера и личная жизнь теннисистки
Российский теннис сегодня, к радости болельщиков, представлен громкими именами не только в мужской части соревнований. Вот уже несколько лет среди девушек с лучшей стороны себя показывают Мирра Андреева и Диана Шнайдер. И если о первой говорят слишком часто как о преемнице Марии Шараповой, то вторую, иногда, незаслуженно забывают. Мы исправим этот недочет и приоткроем завесу тайны над биографией одаренной спортсменки.
