Тренер Шнайдер о выступлении в Аделаиде: «Диана одержала качественные победы над хорошими соперницами, которым уступала в личке»

"Едем в Мельбурн. Тут Диана одержала качественные победы над хорошими соперницами, которым уступала в личке.
Вчера у нас кое-что не получилось, но Мирра провела отличный матч — защищалась просто нереально.
Мы на правильном пути и внесем корректировки", — написал Баин.
Узнать больше по теме
Биография Дианы Шнайдер: карьера и личная жизнь теннисистки
Российский теннис сегодня, к радости болельщиков, представлен громкими именами не только в мужской части соревнований. Вот уже несколько лет среди девушек с лучшей стороны себя показывают Мирра Андреева и Диана Шнайдер. И если о первой говорят слишком часто как о преемнице Марии Шараповой, то вторую, иногда, незаслуженно забывают. Мы исправим этот недочет и приоткроем завесу тайны над биографией одаренной спортсменки.Читать дальше