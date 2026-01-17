В Госдуме сравнили получившую австралийское гражданство Касаткину с проституткой

Депутат сравнил слова Касаткиной о счастье и свободе с заявлениями проституток в борделях, которые якобы утверждают, что довольны своей жизнью. «Ее свобода — падение с высокого этажа. Пусть со своими кенгуру там живет», — посчитал он.