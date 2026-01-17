Бублик о физподготовке: «За всю жизнь штангу я трогал 5 раз, а гантели брал в руки 10 раз»

— Ну что значит фитнес? Фитнес, где я тягаю гантели и пытаюсь стать больше и сильнее? Я такого не делаю никогда. То есть у меня не существует фитнеса. Я могу сделать становую [тягу], я более-менее понимаю, что это такое. Штангу в своей жизни я трогал пять раз, гантели я брал в руки десять раз за всю жизнь.