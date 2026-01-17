Ричмонд
Бублик о физподготовке: «За всю жизнь штангу я трогал 5 раз, а гантели брал в руки 10 раз»

Десятая ракетка мира Александр Бублик рассказал о том, как проходят его тренировки.

— Многие говорят, что в плане физподготовки ты еще можешь сильно прибавить. Что ты на это ответишь?

— Ну, для этого тренироваться надо много.

— А ты же тренировался, ты говорил.

— Я тренировался. Но я тренируюсь так, чтобы я мог улучшаться [по схеме] «минимум действий — максимум результата».

— Сколько у тебя часов тенниса, сколько физподготовки?

— Нисколько. Я не знаю.

Давай мы возьмем предсезонную подготовку, которая была только что. Я помню хорошо, потому что я носил трекер — видишь, это уже плюс, потому что я хотя бы начал за этим следить.

Изначально план был такой: с 11 до 13 [теннис], пауза, 20−30 минут фитнеса какого-то бегового там, чуть кардио, и, допустим, еще с 17 до 18:30 [теннис]. Так что, наверное, самый тяжелый день, который у меня был, это два с половиной часа тенниса и тридцать минут фитнеса. И это была предсезонка.

— Сколько, как ты думаешь, Алькарас и Синнер тренируются?

— Я не знаю. Думаю, что больше, конечно. Но они молодые, они меня младше на пять лет. Конечно, у них здоровья побольше.

— Фитнес на 33-й план уходит?

— Ну что значит фитнес? Фитнес, где я тягаю гантели и пытаюсь стать больше и сильнее? Я такого не делаю никогда. То есть у меня не существует фитнеса. Я могу сделать становую [тягу], я более-менее понимаю, что это такое. Штангу в своей жизни я трогал пять раз, гантели я брал в руки десять раз за всю жизнь.

Я за то, чтобы играть 15 лет и стоять 30-м, нежели играть семь [лет] и стоять в рейтинге пятым. Ты не знаешь, где у организма лимит.

Ты можешь сделать две тренировки по два часа, сделать фитнес, и на следующий день у тебя что-то болит. Это улучшение? Или у тебя болит перед тем, как у тебя что-то оторвется? И я даже не хочу гадать, — сказал казахстанец в интервью First&Red.

