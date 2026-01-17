Бублик о том, что «Битву полов»-1973 выиграла Билли Джин Кинг: «Может, Риггса попросили проиграть — откуда мы знаем?»

Я очень благодарен Арине и Нику — лично как зритель, не как теннисист, — что они сделали из этого шоу. Что Арина танцевала в переходах, что они вышли в красивых каких-то нарядах. Это все было представлено нам, зрителям, как большое шоу, а не: «Давайте-ка мы проверим, сможет ли первая в мире девушка обыграть шестисотого в мире мужчину». Потому что если бы это было представлено в серьезном ключе, это было бы смешно. Нельзя сравнивать эти две вещи. Это невозможно сравнить.