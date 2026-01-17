Бублик о том, что «Битву полов»-1973 выиграла Билли Джин Кинг: «Может, Риггса попросили проиграть — откуда мы знаем?»

— Смотрел ли ты матч Арины против Ника Кириоса?
— Да. Мне было очень интересно, я взял, чипсы открыл, сел на диванчик и включил с первой минутки. Я посмотрел, мне очень понравилось.
Во-первых, я рад, что это было все-таки в формате шоу. Это важно. Потому что я для меня было бы абсолютно непонятным ставить девушку против мужчины. Даже того, кто уже не играет три года в теннис.
Я очень благодарен Арине и Нику — лично как зритель, не как теннисист, — что они сделали из этого шоу. Что Арина танцевала в переходах, что они вышли в красивых каких-то нарядах. Это все было представлено нам, зрителям, как большое шоу, а не: «Давайте-ка мы проверим, сможет ли первая в мире девушка обыграть шестисотого в мире мужчину». Потому что если бы это было представлено в серьезном ключе, это было бы смешно. Нельзя сравнивать эти две вещи. Это невозможно сравнить.
— А вот Билли Джин Кинг обыграла, кстати (в 1973-м американка победила Бобби Риггса — Спортс«“).
— Ну мы же не знаем, мы же там не были. Мы не знаем, что там происходило, какие правила были, кто там играл. Может, попросили проиграть — откуда мы знаем?
Билли Джин Кинг была прекрасной теннисисткой, но я не имею представления. Это было сто лет назад. Или сколько? Шестьдесят лет назад? В 1970-х годах. Я видел сегодняшнее, что назвали «Битвой полов».
Мне писали и разные известные люди: «Что ты думаешь?» Я сказал, что мне понравилось. Я считаю, что они молодцы. Что они сделали так, как это нужно было сделать в наше время, если кому-то был интересен такой формат как битва между мужчиной и женщиной в нашем спорте.
— Арина сказала, что она хочет реванш. Как ты думаешь, получится?
— Арина молодец. Она очень грамотно распоряжается своей популярностью и своим положением в мире тенниса. Она зарабатывает деньги и, конечно же, было бы глупо на ее месте сказать: «Ну ладно, я все проиграла, извините».
Если это собрало стадион в Дубае, было огромное количество зрителей у телевизоров, включая коллег и всех остальных, теннисистов и теннисисток, конечно, пускай играют, сколько хотят. Если это кому-то интересно, это приносит людям удовольствие — и еще при этом, самое главное, и Арина, и Ник зарабатывают деньги, это здорово, — заявил Бублик в интервью First&Red.
