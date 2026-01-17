Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бублик о том, что «Битву полов»-1973 выиграла Билли Джин Кинг: «Может, Риггса попросили проиграть — откуда мы знаем?»

Александр Бублик поделился впечатлениями от выставочного матча между Ариной Соболенко и Ником Кириосом, который прошел 28 декабря в Дубае. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу австралийца.

Источник: Спортс"

— Смотрел ли ты матч Арины против Ника Кириоса?

— Да. Мне было очень интересно, я взял, чипсы открыл, сел на диванчик и включил с первой минутки. Я посмотрел, мне очень понравилось.

Во-первых, я рад, что это было все-таки в формате шоу. Это важно. Потому что я для меня было бы абсолютно непонятным ставить девушку против мужчины. Даже того, кто уже не играет три года в теннис.

Я очень благодарен Арине и Нику — лично как зритель, не как теннисист, — что они сделали из этого шоу. Что Арина танцевала в переходах, что они вышли в красивых каких-то нарядах. Это все было представлено нам, зрителям, как большое шоу, а не: «Давайте-ка мы проверим, сможет ли первая в мире девушка обыграть шестисотого в мире мужчину». Потому что если бы это было представлено в серьезном ключе, это было бы смешно. Нельзя сравнивать эти две вещи. Это невозможно сравнить.

— А вот Билли Джин Кинг обыграла, кстати (в 1973-м американка победила Бобби Риггса — Спортс«“).

— Ну мы же не знаем, мы же там не были. Мы не знаем, что там происходило, какие правила были, кто там играл. Может, попросили проиграть — откуда мы знаем?

Билли Джин Кинг была прекрасной теннисисткой, но я не имею представления. Это было сто лет назад. Или сколько? Шестьдесят лет назад? В 1970-х годах. Я видел сегодняшнее, что назвали «Битвой полов».

Мне писали и разные известные люди: «Что ты думаешь?» Я сказал, что мне понравилось. Я считаю, что они молодцы. Что они сделали так, как это нужно было сделать в наше время, если кому-то был интересен такой формат как битва между мужчиной и женщиной в нашем спорте.

— Арина сказала, что она хочет реванш. Как ты думаешь, получится?

— Арина молодец. Она очень грамотно распоряжается своей популярностью и своим положением в мире тенниса. Она зарабатывает деньги и, конечно же, было бы глупо на ее месте сказать: «Ну ладно, я все проиграла, извините».

Если это собрало стадион в Дубае, было огромное количество зрителей у телевизоров, включая коллег и всех остальных, теннисистов и теннисисток, конечно, пускай играют, сколько хотят. Если это кому-то интересно, это приносит людям удовольствие — и еще при этом, самое главное, и Арина, и Ник зарабатывают деньги, это здорово, — заявил Бублик в интервью First&Red.

«Битва полов» Соболенко и Кириоса — неуважение к истории тенниса и женскому спорту.

Соболенко проиграла Кириосу в «Битве полов» — что это вообще было?

Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше