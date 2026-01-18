Хуркач о Синнере: «Он меня вдохновляет. Идеальный образец для подражания»

"Мы с Янником часто переписывались, я поздравлял его после каждого титула. Было просто потрясающе за ним наблюдать.
Он написал мне после первой победы в сезоне и после того, как я выиграл United Cup. Это показывает, что он за человек.
Еще мне удалось поговорить с ним на Australian Open. Он меня вдохновляет — и невероятной игрой, и тем, как ведет себя за пределами корта. Он добрый и настоящий. Идеальный образец для подражания".
