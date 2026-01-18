Ричмонд
Хуркач о Синнере: «Он меня вдохновляет. Идеальный образец для подражания»

Хуберт Хуркач рассказал об общении с Янником Синнером.

Источник: Спортс"

"Мы с Янником часто переписывались, я поздравлял его после каждого титула. Было просто потрясающе за ним наблюдать.

Он написал мне после первой победы в сезоне и после того, как я выиграл United Cup. Это показывает, что он за человек.

Еще мне удалось поговорить с ним на Australian Open. Он меня вдохновляет — и невероятной игрой, и тем, как ведет себя за пределами корта. Он добрый и настоящий. Идеальный образец для подражания".

Возрождение Медведева, Рублев в финале «Ролан Гаррос», провал Зверева. Наши прогнозы на сезон-2026.

Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
