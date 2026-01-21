Рублев о выходных на Australian Open: «Кофе, сон, кофе, сон, тренировка. Сон»

— Я его совсем не знал, но начал изучать, посмотрел видео. Увидел, что в прошлом году он взял сет у Джоковича. Начал изучать его игру и подумал: «Вау, почему он в квалификации был?» У него же потрясающая подача, бэкхенд, он отлично двигается, борется. Его уровень намного выше квалификации.