Рублев о выходных на Australian Open: «Кофе, сон, кофе, сон, тренировка. Сон»

Андрей Рублев прокомментировал выход в третий круг Australian Open после победы над Жайме Фариа — 6:4, 6:3, 4:6, 7:5.

Источник: Спортс"

— Я его совсем не знал, но начал изучать, посмотрел видео. Увидел, что в прошлом году он взял сет у Джоковича. Начал изучать его игру и подумал: «Вау, почему он в квалификации был?» У него же потрясающая подача, бэкхенд, он отлично двигается, борется. Его уровень намного выше квалификации.

Я серьезно подошел к матчу и с самого начала старался показывать хороший теннис. Получился интересный матч, в какой-то момент Жайме начал играть невероятно, заколачивать навылет из любой точки.

Я старался бороться, ждал своего момента, дождался — и победил.

— Как ты отдыхаешь и проводишь выходные во время турнира?

— Сначала ледяная ванна. А потом кофе, сон, кофе, сон, тренировка. Сон. Вот и все, — сказал Рублев в интервью на корте.

