Мирра Андреева: «Я не думала о смене гражданства. На сегодняшний день играю, как играла»

18-летняя уроженка Красноярска, как и все остальные российские теннисисты, с 2022 года выступает в нейтральном статусе и не принимает участия в турнирах сборных.
— За последний год несколько российских игроков сменили гражданство. Вы когда-нибудь рассматривали такую возможность?
— Нет, не рассматривала, я даже не думала об этом. Знаю, что Даша Касаткина сменила гражданство. Многие другие тоже сменили, но я на сегодняшний день буду играть так, как играла. Никаких предложений я не получала, так что буду играть вот так.
— Не чувствуете дополнительного давления из-за того, что выступаете без флага и в такой политической обстановке?
— Нет, я не чувствую дополнительного давления. Я просто делаю свою работу на корте, фокусируюсь на том, как стать лучше как теннисистка. Для меня в этом нет дополнительного давления, — сказала Андреева на пресс-конференции.