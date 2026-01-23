Давидович-Фокина снялся с Australian Open

Во втором сете Давидович-Фокина вызвал врача из-за проблем с левым бедром.
Пол восьмой раз вышел во вторую неделю «Большого шлема» и третий раз сделал это на Australian Open.
Дальше он сыграет с Карлосом Алькарасом или Корентеном Муте.
