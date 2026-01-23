Входившая в топ-100 рейтинга WTA теннисистка попалась на допинге

Проба была взята 16 ноября 2025 года во время Кубка Билли Джин Кинг в Вараждине, Хорватия. В пробе А были обнаружены следы остарина, а также метаболитов LGD-4033 и GW501516. Проба Б также подтвердила наличие запрещенных веществ в организме спортсменки.