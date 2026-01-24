Йович после первой победы над топ-10: «Буду и дальше слушать советы Джоковича»

Вообще это безумие. Ты постоянно думаешь о том, как познакомишься с кумирами, и некоторых такие моменты демотивируют, потому что кумиру оказываются не такими приятными или открытыми, как ожидалось. Но Новак оказался даже добрее и внимательнее, чем его представляют.