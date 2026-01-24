Ричмонд
Йович после первой победы над топ-10: «Буду и дальше слушать советы Джоковича»

18-летняя Ива Йович рассказала о советах от Новака Джоковича. В пятницу самая молодая теннисистка топ-100 обыграла № 8 в мире Жасмин Паолини и впервые вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема».

Источник: Спортс"

"Он дал мне очень четкие советы, которыми я могла воспользоваться по ходу матча. На корте я постоянно о них думала — когда Новак что-то советует, ты этому следуешь.

Он посоветовал получше открывать корт, не суетиться при ударах, искать ширину. Я стремилась это делать и получилось хорошо. Так что буду и дальше слушать Новака.

Вообще это безумие. Ты постоянно думаешь о том, как познакомишься с кумирами, и некоторых такие моменты демотивируют, потому что кумиру оказываются не такими приятными или открытыми, как ожидалось. Но Новак оказался даже добрее и внимательнее, чем его представляют.

Он очень умный и вдумчивый и очень хочет помочь новому поколению. Надеюсь, мы с ним еще пообщаемся".

