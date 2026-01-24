Карлос Алькарас: «Трудно представить, что я буду играть после 35. Хотя кто знает»

"Важнее всего любовь к теннису. Я не думаю, что они сами представляли, что до сих пор будут выступать.
Я об этом сейчас не думаю, но мне трудно представить, что я буду играть после 35. Хотя кто знает. Надеюсь, у меня будет столько же желания и долголетия, как у них".
Узнать больше по теме
Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.Читать дальше