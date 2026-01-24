Соболенко о том, будет ли выходить на корт в Gucci: «К сожалению, это еще нужно будет обсуждать с Nike»

"Я не отметаю такой вариант. Посмотрим.
К сожалению, это еще нужно будет обсуждать с Nike. Но мне бы очень хотелось", — сказала Соболенко на пресс-конференции на Australian Open.
