Соболенко о том, будет ли выходить на корт в Gucci: «К сожалению, это еще нужно будет обсуждать с Nike»

Арина Соболенко рассказала, будет ли выходить на корт в нарядах от Gucci. На этой неделе она стала амбассадором модного дома.

Источник: Спортс"

"Я не отметаю такой вариант. Посмотрим.

К сожалению, это еще нужно будет обсуждать с Nike. Но мне бы очень хотелось", — сказала Соболенко на пресс-конференции на Australian Open.

Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
