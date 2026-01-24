Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алькарас о новой технике подачи: «У меня не было намерения копировать Джоковича, просто так естественно получилось»

Карлос Алькарас прокомментировал новую технику на подаче. Многие сравнивают ее с техникой Новака Джоковича, и сам серб шутил, что Алькарас должен платить ему за каждый эйс.

Источник: Спортс"

"Мы с ним шутили на эту тему, он мне писал, было забавно. Я видел сравнение, сходств действительно много.

У Новака очень хорошая подача, очень простая техника, которая мне всегда нравилась. Но у меня не было намерения его копировать, просто так естественно получилось. Я внес корректировки, чтобы мне было удобно. И вот так получилось", — сказал испанец на пресс-конференции на Australian Open.

Узнать больше по теме
Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.
Читать дальше