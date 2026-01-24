Алькарас о новой технике подачи: «У меня не было намерения копировать Джоковича, просто так естественно получилось»

"Мы с ним шутили на эту тему, он мне писал, было забавно. Я видел сравнение, сходств действительно много.
У Новака очень хорошая подача, очень простая техника, которая мне всегда нравилась. Но у меня не было намерения его копировать, просто так естественно получилось. Я внес корректировки, чтобы мне было удобно. И вот так получилось", — сказал испанец на пресс-конференции на Australian Open.
Узнать больше по теме
Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.Читать дальше