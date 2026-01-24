Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Анисимова выиграла 15-й из 17 последних матчей на «Шлемах»

Аманда Анисимова обыграла Пейтон Стернс в третьем круге Australian Open — 6:1, 6:4.

Источник: Спортс"

Американка выиграла 15-й из последних 17 матчей на турнирах «Большого шлема». Она дошла до финала на «Уимблдоне» и US Open.

Анисимова четвертый раз вышла во вторую неделю Australian Open.

Дальше она сыграет с Линдой Носковой или Ван Синьюй.