Анисимова выиграла 15-й из 17 последних матчей на «Шлемах»

Американка выиграла 15-й из последних 17 матчей на турнирах «Большого шлема». Она дошла до финала на «Уимблдоне» и US Open.
Анисимова четвертый раз вышла во вторую неделю Australian Open.
Дальше она сыграет с Линдой Носковой или Ван Синьюй.
Аманда Анисимова обыграла Пейтон Стернс в третьем круге Australian Open — 6:1, 6:4.
Американка выиграла 15-й из последних 17 матчей на турнирах «Большого шлема». Она дошла до финала на «Уимблдоне» и US Open.
Анисимова четвертый раз вышла во вторую неделю Australian Open.
Дальше она сыграет с Линдой Носковой или Ван Синьюй.