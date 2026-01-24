Хачанов проиграл в третьем круге Australian Open

СИДНЕЙ, 24 января. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов уступил итальянцу Лучано Дардери в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Соревнования проходят в Мельбурне.
Встреча закончилась со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 6:3, 6:4 в пользу Дардери, посеянного на турнире под 22-м номером. У Хачанова был 15-й номер посева. В четвертом круге Дардери сыграет с победителем матча между итальянцем Янником Синнером и американцем Элиотом Спиццирри.
29-летний Хачанов занимает 18-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На счету россиянина 7 побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США (2022) и Открытого чемпионата Австралии (2023). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды — обладателем Кубка Дэвиса.
Дардери 23 года, в рейтинге ATP он располагается на 25-й позиции, на его счету четыре титула под эгидой организации. Выход в четвертый круг текущего Australian Open является лучшим результатом итальянца на турнирах Большого шлема.
Открытый чемпионат Австралии является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии «хард». Соревнования завершатся 1 февраля. Призовой фонд турнира — около $75 млн.