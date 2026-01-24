Хачанов проиграл в третьем круге Australian Open

29-летний Хачанов занимает 18-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На счету россиянина 7 побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США (2022) и Открытого чемпионата Австралии (2023). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды — обладателем Кубка Дэвиса.