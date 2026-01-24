Ричмонд
Синнер вышел во вторую неделю на 11-м «Большом шлеме» подряд

Янник Синнер вышел в четвертый круг Australian Open. Действующий чемпион обыграл 85-ю ракетку мира Элиота Спиццири со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 6:4.

Синнер сыграет на второй неделе 11-го «Большого шлема» подряд и 16-й раз в целом. Он первый итальянец в истории, который пять раз вышел в четвертый круг Australian Open и достиг такого числа вторых недель на этом турнире.

Дальше Синнер поборется с Лучано Дардери.

Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
