Синнер вышел во вторую неделю на 11-м «Большом шлеме» подряд

Синнер сыграет на второй неделе 11-го «Большого шлема» подряд и 16-й раз в целом. Он первый итальянец в истории, который пять раз вышел в четвертый круг Australian Open и достиг такого числа вторых недель на этом турнире.
Дальше Синнер поборется с Лучано Дардери.
