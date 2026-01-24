Ричмонд
Синнер после победы в 3-м круге Australian Open: «Сводило ноги и руки — повезло, что матч остановили и закрыли крышу, я смог сделать перерыв»

Вторая ракетка мира Янник Синнер прокомментировал победу над Элиотом Спиццирри в третьем круге Australian Open (4:6, 6:3, 6:4, 6:4).

— Он невероятный теннисист, сегодня он играл очень-очень хорошо. Я уверен, что в этом году его ждет прекрасный сезон.

У меня были физические проблемы — повезло, что матч остановили и закрыли крышу. Я смог сделать перерыв. И я постепенно чувствовал себя лучше. Очень доволен этим выступлением.

На каждом большом турнире у меня были тяжелые матчи, и я надеюсь, что этот даст что-то положительное к следующему кругу.

Сначала сводило ноги, потом перешло на руки. В итоге сводило везде понемногу. Я понимаю, что это аспект, в котором мне нужно прибавлять, и мы над этим работаем. У меня отличная команда, которая направляет меня в нужную сторону. Но в то же время в теннисе очень важна психология, я старался сохранять спокойствие. И сегодня мы увидели, что даже в нелучшем состоянии я пытаюсь выкладываться до конца. (Болельщикам) Конечно, с вашей поддержкой.

— Ты теперь будешь просить закрывать крышу на каждый матч?

— У меня неплохая статистика на крытых кортах (смеется). Было бы здорово.

Нет, я знаю, что если хочу пройти далеко, мне нужно играть и на жаре. Причем не только здесь, но и по ходу сезона, — сказал итальянец в интервью на корте.

Дальше действующий чемпион встретится с Лучано Дардери.

