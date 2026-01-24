Синнер после победы в 3-м круге Australian Open: «Сводило ноги и руки — повезло, что матч остановили и закрыли крышу, я смог сделать перерыв»

Сначала сводило ноги, потом перешло на руки. В итоге сводило везде понемногу. Я понимаю, что это аспект, в котором мне нужно прибавлять, и мы над этим работаем. У меня отличная команда, которая направляет меня в нужную сторону. Но в то же время в теннисе очень важна психология, я старался сохранять спокойствие. И сегодня мы увидели, что даже в нелучшем состоянии я пытаюсь выкладываться до конца. (Болельщикам) Конечно, с вашей поддержкой.