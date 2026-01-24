Музетти о подаче в третьем круге Australian Open: «Сказал: “Я подаю, как моя мама”

— Как вам удалось начать подавать намного лучше?
— Было довольно просто начать это делать лучше, чем в первом сете. Я увидел процент попадания за первую партию — было где-то 42%. Я сказал: «Я подаю, как моя мама» (смеется). Мама, я тебя люблю.
Если без шуток, то у меня получилось вновь поймать движение, не слишком торопиться и повыше подбрасывать. Старался слушать все подсказки и советы из ложи, несмотря на то, что я был довольно громким и настроенным против себя. Но они это знают, я над этим работаю (улыбается).
Очень доволен, что смог победить. Я впервые вышел во вторую неделю [здесь], так что я очень-очень рад, — сказал итальянец в интервью на корте.