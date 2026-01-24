В четвертый круг Australian Open пробились двое россиян

СИДНЕЙ, 24 января. /ТАСС/. Россияне Мирра Андреева и Даниил Медведев вышли в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) в одиночном разряде. Соревнования проходят в Мельбурне.
На стадии третьего круга остановились Андрей Рублев, Карен Хачанов, Диана Шнайдер, Оксана Селехметьева и Анна Калинская. В четвертом круге Медведев встретится с американцем Лёрнером Тьеном, Андреева — с украинкой Элиной Свитолиной.
Открытый чемпионат Австралии является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии «хард». Соревнования завершатся 1 февраля. Призовой фонд турнира — около $75 млн.