В четвертый круг Australian Open пробились двое россиян

Это Мирра Андреева и Даниил Медведев.

Источник: Reuters

СИДНЕЙ, 24 января. /ТАСС/. Россияне Мирра Андреева и Даниил Медведев вышли в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) в одиночном разряде. Соревнования проходят в Мельбурне.

На стадии третьего круга остановились Андрей Рублев, Карен Хачанов, Диана Шнайдер, Оксана Селехметьева и Анна Калинская. В четвертом круге Медведев встретится с американцем Лёрнером Тьеном, Андреева — с украинкой Элиной Свитолиной.

Открытый чемпионат Австралии является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии «хард». Соревнования завершатся 1 февраля. Призовой фонд турнира — около $75 млн.

Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
