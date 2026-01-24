Ричмонд
Джокович первым одержал 400 побед в матчах на турнирах Большого шлема

Достижение ему покорилось после выхода в четвертый круг Australian Open.

Источник: Reuters

СИДНЕЙ, 24 января. /ТАСС/. Сербский теннисист Новак Джокович первым в истории выиграл 400 матчей в одиночном разряде на турнирах Большого шлема.

Данное достижение покорилось ему после выхода в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Второе место по числу выигранных матчей на подобных соревнованиях в Открытую эру (с 1968 года, когда все игроки, включая любителей, получили право участвовать в любых соревнованиях) занимает швейцарец Роджер Федерер (369).

Джоковичу 38 лет, он располагается на четвертой строчке в мировом рейтинге. Серб одержал 101 победу на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету 24 победы на турнирах Большого шлема — рекорд в одиночном разряде среди мужчин. Спортсмен является победителем Олимпийских игр (2024), бронзовым призером Олимпиады (2008) и обладателем Кубка Дэвиса (2010). Сербу принадлежит абсолютный рекорд по количеству проведенных недель (428) в качестве первой ракетки мира.

Открытый чемпионат Австралии является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии «хард». Соревнования завершатся 1 февраля. Призовой фонд турнира — около $75 млн. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.

