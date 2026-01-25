Карлос Алькарас: «Рекорды, до которых я хочу добраться, будут в конце карьеры»

Кроме того, на Australian Open он провел 100-й матч на «Больших шлемах» и одержал 87-ю победу. Больше из первых 100 матчей выиграл, опять же, только Борг — 88.
"Здорово, что сейчас у меня появляются подобные достижения. Это значит, что я очень хорошо все делаю, постепенно вывожу себя на уровень легенд.
Но я стараюсь не обращать внимания на рекорды из категории «самый молодой». Рекорды, до которых я хочу добраться, будут в конце карьеры.
Если я сейчас остановлюсь и перестану прибавлять, все нынешние достижения будут очень мало значить", — сказал Алькарас в интервью Eurosport.
