Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Карлос Алькарас: «Рекорды, до которых я хочу добраться, будут в конце карьеры»

Карлос Алькарас прокомментировал темп, с которым устанавливает достижения. Например, он выиграл шесть «Больших шлемов» быстрее всех в истории, кроме Бьорна Борга.

Источник: Спортс"

Кроме того, на Australian Open он провел 100-й матч на «Больших шлемах» и одержал 87-ю победу. Больше из первых 100 матчей выиграл, опять же, только Борг — 88.

"Здорово, что сейчас у меня появляются подобные достижения. Это значит, что я очень хорошо все делаю, постепенно вывожу себя на уровень легенд.

Но я стараюсь не обращать внимания на рекорды из категории «самый молодой». Рекорды, до которых я хочу добраться, будут в конце карьеры.

Если я сейчас остановлюсь и перестану прибавлять, все нынешние достижения будут очень мало значить", — сказал Алькарас в интервью Eurosport.

Когда Алькарас побьет рекорд Джоковича по «Большим шлемам».

Узнать больше по теме
Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.
Читать дальше