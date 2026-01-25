Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соболенко вышла в ¼ финала на 13-м «Большом шлеме» подряд

Первая ракетка мира Арина Соболенко в четвертом круге Australian Open обыграла 19-летнюю Викторию Мбоко — 6:1, 7:6 (1).

Источник: Спортс"

Белоруска вышла в четвертьфинал на 13-м турнире «Большого шлема» подряд. Последний раз она проиграла раньше этой стадии на «Ролан Гаррос»-2022. На «Уимблдон»-2022 ее не допустили, а в 2024-м она пропустила «Уимблдон» из-за травмы.

Сезон-2026 Соболенко начала с девяти побед подряд, по ходу которых она не проиграла ни одного сета. Больше семи геймов в матче она проиграла лишь один раз — в третьем круге Australian Open против Анастасии Потаповой.

В четвертьфинале она встретится с Ивой Йович или Юлией Путинцевой.

Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше