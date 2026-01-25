Соболенко вышла в ¼ финала на 13-м «Большом шлеме» подряд

Белоруска вышла в четвертьфинал на 13-м турнире «Большого шлема» подряд. Последний раз она проиграла раньше этой стадии на «Ролан Гаррос»-2022. На «Уимблдон»-2022 ее не допустили, а в 2024-м она пропустила «Уимблдон» из-за травмы.
Сезон-2026 Соболенко начала с девяти побед подряд, по ходу которых она не проиграла ни одного сета. Больше семи геймов в матче она проиграла лишь один раз — в третьем круге Australian Open против Анастасии Потаповой.
В четвертьфинале она встретится с Ивой Йович или Юлией Путинцевой.
