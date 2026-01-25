Ричмонд
Соболенко установила новый рекорд — выиграла 20-й подряд тай-брейк на «Больших шлемах»

Арина Соболенко стала единоличной рекордсменкой по количеству выигранных подряд тай-брейков на турнирах «Большого шлема».

Источник: Спортс"

В четвертом круге Australian Open против Виктории Мбоко (6:1, 7:6) она выиграла 20-й подряд.

В женском теннисе на втором месте по выигранным подряд тай-брейкам на «Больших шлемах» идет Патти Шнидер — 13. В мужском — Новак Джокович (19).

Последний раз Соболенко проигрывала тай-брейк на «Шлеме» в полуфинале «Ролан Гаррос»-2023 против Каролины Муховой.

Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
