Соболенко установила новый рекорд — выиграла 20-й подряд тай-брейк на «Больших шлемах»

В четвертом круге Australian Open против Виктории Мбоко (6:1, 7:6) она выиграла 20-й подряд.
В женском теннисе на втором месте по выигранным подряд тай-брейкам на «Больших шлемах» идет Патти Шнидер — 13. В мужском — Новак Джокович (19).
Последний раз Соболенко проигрывала тай-брейк на «Шлеме» в полуфинале «Ролан Гаррос»-2023 против Каролины Муховой.
