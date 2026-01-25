Ричмонд
Соболенко о победе над 19-летней Мбоко: «Потрясающе видеть, как дети пробиваются в туре. Хотя я сама себя иногда чувствую ребенком»

Арина Соболенко прокомментировала выход в четвертьфинал Australian Open. Она обыграла 19-летнюю Викторию Мбоко — 6:1, 7:6 (1). Во втором сете она упустила три матчбола, подавая при счете 5:4.

Источник: Спортс"

— В таком возрасте она уже невероятная теннисистка. Потрясающе видеть, как дети пробиваются в туре. Поверить не могу, что это говорю — я же себя иногда чувствую ребенком. Но ладно.

Прекрасная теннисистка, навязала мне жесткую борьбу. Я очень рада, что победила.

— Не знаю, в курсе ли ты, но ты выиграла 20-й подряд тай-брейк. Что тебе нравится на тай-брейках?

— Вы так много об этом говорите, что это как будто создает давление на соперниц. Это мне и нравится (смеется).

Не знаю, на тай-брейке я просто стараюсь не думать, что это тай-брейк — а просто идти от розыгрыша к розыгрышу. Наверное, это и есть ключ к стабильности, — сказала Соболенко в интервью на корте.

