Соболенко о жаре на Australian Open: «Хорошо, что можно закрыть крышу и сохранить здоровье»

"Кондиционер в номере установлен на 18. Наверное, снижу на пару градусов (смеется).
Погода безумная. Я очень рада, что есть крыша — и когда активируют правило о жаре, можно закрыть крышу и сохранить здоровье. Это самое важное.
Не знаю, какая завтра будет температура. Наверное, тренироваться будем в зале — чтобы сохранить здоровье. В моем возрасте восстановление уже важнее тяжелой работы по ходу турнира", — сказала Соболенко в интервью на корте.
