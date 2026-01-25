Йович о матче с Соболенко: «В прошлом году я говорила, что надеюсь с ней сыграть»

"Я буду думать о том, что сама могу сделать. Конечно, она не просто так первая ракетка мира. Она очень успешна на этом турнире.
Но я очень этого хотела. В прошлом году я говорила, что надеюсь с ней сыграть в этом году — потому что хочется играть с лучшими", — сказала Йович в интервью на корте.
Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.Читать дальше