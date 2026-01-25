Ричмонд
Йович о матче с Соболенко: «В прошлом году я говорила, что надеюсь с ней сыграть»

18-летняя Ива Йович прокомментировала предстоящий четвертьфинал Australian Open против первой ракетки мира Арины Соболенко.

"Я буду думать о том, что сама могу сделать. Конечно, она не просто так первая ракетка мира. Она очень успешна на этом турнире.

Но я очень этого хотела. В прошлом году я говорила, что надеюсь с ней сыграть в этом году — потому что хочется играть с лучшими", — сказала Йович в интервью на корте.

