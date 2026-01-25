Ричмонд
Алькарас вышел в четвертьфинал на пятом «Большом шлеме» подряд

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас в четвертом круге Australian Open обыграл Томми Пола — 7:6 (6), 6:4, 7:5.

Испанец вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема» 14-й раз в карьере и третий — в Мельбурне. Он пробился в ¼ на пятом «Шлеме» подряд.

В Мельбурне он дальше сыграет с Александром Бубликом или Алексом де Минауром.

Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.
