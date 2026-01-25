Алькарас вышел в четвертьфинал на пятом «Большом шлеме» подряд

Испанец вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема» 14-й раз в карьере и третий — в Мельбурне. Он пробился в ¼ на пятом «Шлеме» подряд.
В Мельбурне он дальше сыграет с Александром Бубликом или Алексом де Минауром.
Узнать больше по теме
Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.Читать дальше