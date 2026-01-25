Даниил Медведев не сумел выйти в четвертьфинал Australian Open

СИДНЕЙ, 25 января. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев уступил американцу Лёрнеру Тьену в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Соревнования проходят в Мельбурне.
Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:0, 6:3 в пользу Тьена, посеянного на турнире под 25-м номером. У россиянина был 11-й номер посева. На Открытом чемпионате Австралии 2025 года Медведев также уступил Тьену, тогда соперники встретились во втором раунде. В четвертьфинале американец сыграет с представителем Германии Александром Зверевым (3-й номер посева).
Медведев впервые в карьере проиграл сет на турнире Большого шлема, не взяв ни одного гейма. Всего в карьере россиянина это девятый случай и первый с 2020 года.
Медведеву 29 лет, он занимает 12-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету 22 титула под эгидой организации в одиночном разряде. Теннисист является первой ракеткой России. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.
Тьену 20 лет, в рейтинге ATP он располагается на 29-й строчке. На счету американца один титул под эгидой организации. Выход в четвертьфинал текущего Australian Open является лучшим результатом для спортсмена на турнирах Большого шлема.
Открытый чемпионат Австралии является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии «хард». Соревнования завершатся 1 февраля. Призовой фонд турнира — около $75 млн. Действующим победителем соревнований является итальянец Янник Синнер.