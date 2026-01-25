Ричмонд
Кафельников назвал катастрофой отсутствие россиян в ¼ финала Australian Open

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников жёстко высказался об отсутствии российских теннисистов в четвертьфиналах Открытого чемпионата Австралии-2026.

Источник: Reuters

В воскресенье, 25 января, Мирра Андреева в ⅛ финала турнира уступила Элине Свитолиной из Украины (2:6, 4:6), а Даниил Медведев проиграл американцу Лёрнеру Тьену (4:6, 0:6, 3:6). Они были последними из россиян на турнире в одиночном разряде.

«Это катастрофа! Не помню, когда в последний раз было такое, чтобы никто из россиян не вышел во вторую неделю турниров “Большого шлема”», — сказал Кафельников Metaratings.ru.

Действующими победителями Открытого чемпионата Австралии являются Янник Синнер у мужчин и Мэдисон Киз среди женщин.

