Кафельников назвал катастрофой отсутствие россиян в ¼ финала Australian Open

В воскресенье, 25 января, Мирра Андреева в ⅛ финала турнира уступила Элине Свитолиной из Украины (2:6, 4:6), а Даниил Медведев проиграл американцу Лёрнеру Тьену (4:6, 0:6, 3:6). Они были последними из россиян на турнире в одиночном разряде.
«Это катастрофа! Не помню, когда в последний раз было такое, чтобы никто из россиян не вышел во вторую неделю турниров “Большого шлема”», — сказал Кафельников Metaratings.ru.
Действующими победителями Открытого чемпионата Австралии являются Янник Синнер у мужчин и Мэдисон Киз среди женщин.