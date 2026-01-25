Ричмонд
Тарпищев не считает предателями теннисистов, сменивших спортивное гражданство

Глава Федерации тенниса России (ФТР), член Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиль Тарпищев высказался в интервью «Чемпионату» о смене спортивного гражданства отечественными теннисистами.

Источник: Metaratings.ru

Глава Федерации тенниса России (ФТР), член Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиль Тарпищев высказался в интервью «Чемпионату» о смене спортивного гражданства отечественными теннисистами.

«Обидно, когда наши теннисисты начинают выступать за другие страны. Но у нас сейчас есть проблема во всех видах спорта от 19 до 21 года — это молодёжь во многих странах у нас до 18 лет. Спортсмены хотят продолжать карьеру, для них это мотивационная вещь. Их нельзя назвать предателями родины», — заявил Тарпищев.

С февраля 2022 года российские теннисисты по причине событий в Украине выступают в турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) под флагом организаций. В связи с этим немалое количество россиян приняло решение о смене спортивного гражданства: в частности, 55-я ракетка мира Анастасия Потапова с декабря 2025 года выступает за Австрию, а Камилла Рахимова (93), Мария Тимофеева (138) и Полина Кудерметова (150) представляют на международной арене Узбекистан.

21 января на пресс-конференции серебряный олимпийский призёр 2024 года в парном разряде, седьмая ракетка мира по версии WTA, российская теннисистка Мирра Андреева заявила, что даже не рассматривала возможность смены спортивного гражданства.

