Шамиль Тарпищев полагает, что МОК не «перекрывает кислород» атлетам из России

В комментарии «Чемпионату» глава Федерации тенниса России (ФТР), член Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиль Тарпищев поделился мнением о роли МОК в вопросе допуска российских спортсменов на мировую арену.

Источник: Metaratings.ru

«Сейчас тенденция такая — МОК не перекрывает кислород, он дал на откуп дежурной федерации. Во многом участие или неучастие российских спортсменов на международной арене зависит от того, кто стоит во главе международной федерации», — считает функционер.

По мнению Тарпищева, дальше перед российскими спортсменами будет стоять вопрос о донесении своей позиции через представителей, количество которых существенно сократилось с начала событий в феврале 2022 года. Президент ФТР уверен, что для обретения «силы и власти» в спортивных федерациях России понадобится длительный период в пять-семь лет.

С февраля 2022 года большая часть отечественных атлетов отстранены от участия в международных соревнованиях. На предстоящей зимней Олимпиаде-2026 в Милане и Кортине-д’Ампеццо российские спортсмены будут выступать в статусе «индивидуальных нейтральных атлетов» (AIN), без флага и гимна своей страны.

15 января стало известно, что приглашение на Игры в Италию получил и 77-летний Тарпищев.

21 января глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф сообщил в интервью The Athletic, что МОК хочет обеспечить полноценное участие российских спортсменов к летним Олимпийским играм-2028 в Лос-Анджелесе.

