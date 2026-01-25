Хуан Карлос Ферреро вошел в команду гольфиста

"Мы будем работать вместе над психологической стороной выступлений и профессиональным развитием.
Теннис — моя жизнь, и я буду продолжать прилагать максимум усилий к работе в Академии и в туре. Но гольф тоже меня увлекает — это индивидуальный вид спорта, в котором психологический аспект играет решающую роль. Я очень рад, что могу поделиться опытом и поддержать Анхеля в его росте на турнирах", — написал испанец.
Напомним, в декабре прошлого года Ферреро покинул команду первой ракетки мира Карлоса Алькараса, которого тренировал с 2018 года.
Алькарас и Ферреро: история великого дуэта, который разрушили деньги и власть.
