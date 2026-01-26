Ричмонд
Иво Йович: «Не так много женщин в туре делают столько, сколько делаю я»

18-летняя Ива Йович поделилась состоянием перед дебютом в четвертьфинале «Большого шлема» — на Australian Open она сыграет с Ариной Соболенко.

Источник: Спортс"

По словам Йович, она не чувствует давления из-за важности момента.

"Я часто представляла этот момент. И я знаю, как много я работаю. Не так много женщин в туре делают столько, сколько делаю я. И я знаю, что в итоге это принесет результат.

Конечно, с Соболенко будет тяжело. Она не просто так занимает свое положение, и она очень вдохновляет меня и многих других молодых теннисисток. Но я знаю, в каком состоянии моя игра, и считаю, что способна победить", — сказала американка в интервью Eurosport.

Что за девчонка громит всех на Australian Open и сыграет с Соболенко? Главное об Иве Йович.

Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше