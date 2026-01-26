Иво Йович: «Не так много женщин в туре делают столько, сколько делаю я»

По словам Йович, она не чувствует давления из-за важности момента.
"Я часто представляла этот момент. И я знаю, как много я работаю. Не так много женщин в туре делают столько, сколько делаю я. И я знаю, что в итоге это принесет результат.
Конечно, с Соболенко будет тяжело. Она не просто так занимает свое положение, и она очень вдохновляет меня и многих других молодых теннисисток. Но я знаю, в каком состоянии моя игра, и считаю, что способна победить", — сказала американка в интервью Eurosport.
Что за девчонка громит всех на Australian Open и сыграет с Соболенко? Главное об Иве Йович.
