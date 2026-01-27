Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сафина прекратила сотрудничество с Кудерметовой спустя месяц после начала. Со Шнайдер она проработала столько же

Экс-первая ракетка мира Динара Сафина завершила сотрудничество с бывшей российской теннисисткой Полиной Кудерметовой. Об этом сообщил телеграм-канал «Лучший теннисный подкаст».

Источник: Getty Images

Они проработали вместе всего месяц — о том, что Сафина будет тренировать Кудерметову, стало известно 25 декабря.

Примечательно, что предыдущий тренерский опыт Сафиной с российской теннисисткой также продлился не более месяца — в начале апреля 2025 года она вошла в команду Дианы Шнайдер, однако уже 9 мая стало известно о прекращении сотрудничества.

Узнать больше по теме
Биография Дианы Шнайдер: карьера и личная жизнь теннисистки
Российский теннис сегодня, к радости болельщиков, представлен громкими именами не только в мужской части соревнований. Вот уже несколько лет среди девушек с лучшей стороны себя показывают Мирра Андреева и Диана Шнайдер. И если о первой говорят слишком часто как о преемнице Марии Шараповой, то вторую, иногда, незаслуженно забывают. Мы исправим этот недочет и приоткроем завесу тайны над биографией одаренной спортсменки.
Читать дальше