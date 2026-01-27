Сафина прекратила сотрудничество с Кудерметовой спустя месяц после начала. Со Шнайдер она проработала столько же

Они проработали вместе всего месяц — о том, что Сафина будет тренировать Кудерметову, стало известно 25 декабря.
Примечательно, что предыдущий тренерский опыт Сафиной с российской теннисисткой также продлился не более месяца — в начале апреля 2025 года она вошла в команду Дианы Шнайдер, однако уже 9 мая стало известно о прекращении сотрудничества.
