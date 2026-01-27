Ричмонд
Ферреро о просмотре матчей Алькараса на Australian Open: «Трудно передать эмоции словами»

Хуан Карлос Ферреро высказался об игре Карлоса Алькараса на Australian Open.

Источник: Спортс"

В декабре 2025-го Ферреро покинул команду Алькараса, с которым работал с 2018 года.

"Тяжело смотреть, как он борется на корте, а вся команда рядом в ложе. Трудно передать эмоции словами.

Но я доволен тем, как он играет, и тем, что на этом турнире он еще не отдал ни одного сета. Карлос сейчас на очень высоком уровне — я его поздравляю. Надеюсь, он продолжит в том же духе и покажет дальше свой лучший теннис", — сказал Ферреро.

Алькарас и Ферреро: история великого дуэта, который разрушили деньги и власть.

Нежданчик — Алькарас расстался с тренером, который сделал его великим и был как отец.

