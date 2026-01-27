«На меня подписался Новак Джокович и отправил мне сообщение». Сенмез о главном впечатлении с Australian Open

"На меня подписался Новак Джокович и отправил мне сообщение. Я обрадовалась, потому что выросла на его матчах. Его сообщение меня очень порадовало.
А на следующий день он подошел ко мне в тренажерном зале и поздравил. Сказал: «Поздравляю, было ощущение, что матч проходит в Турции». Такое приятный жест.
Он очень вежливый. Мы поболтали. Это было незабываемо".
Узнать больше по теме
Биография Новака Джоковича: карьера и личная жизнь теннисиста
В большом теннисе нет имени ярче и круче, чем Новак Джокович. Сербский спортсмен на равных боролся с Роджером Федеррером и Рафаэлем Надалем и со временем «съел» обоих. Спортсмен пережил и следующее поколение. Даже сегодня он то и дело добирается до поздних стадий крупных турниров. Биография спортсмена — история о невероятном таланте и спортивном долголетии.Читать дальше