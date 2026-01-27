Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«На меня подписался Новак Джокович и отправил мне сообщение». Сенмез о главном впечатлении с Australian Open

Зейнеп Сенмез рассказала о главном впечатлении от Australian Open, где она впервые в карьере вышла в третий круг турнира «Большого шлема».

Источник: Спортс"

"На меня подписался Новак Джокович и отправил мне сообщение. Я обрадовалась, потому что выросла на его матчах. Его сообщение меня очень порадовало.

А на следующий день он подошел ко мне в тренажерном зале и поздравил. Сказал: «Поздравляю, было ощущение, что матч проходит в Турции». Такое приятный жест.

Он очень вежливый. Мы поболтали. Это было незабываемо".

Узнать больше по теме
Биография Новака Джоковича: карьера и личная жизнь теннисиста
В большом теннисе нет имени ярче и круче, чем Новак Джокович. Сербский спортсмен на равных боролся с Роджером Федеррером и Рафаэлем Надалем и со временем «съел» обоих. Спортсмен пережил и следующее поколение. Даже сегодня он то и дело добирается до поздних стадий крупных турниров. Биография спортсмена — история о невероятном таланте и спортивном долголетии.
Читать дальше