Сафин о том, что 21 год назад выиграл Australian Open: «Нет, я родился 21 год назад»

После матча Сафин, которому сегодня исполнилось 46 лет, дал интервью на корте.
— Где мой подарок? Мы должны были выиграть.
— Ты получил его 21 год назад. 21 год назад ты обыграл Ллейтона Хьюитта в финале.
— Нет, я родился 21 год назад. Так что тут другая история (подмигивает).
Марат Сафин — такой же краш, как 20 лет назад.
