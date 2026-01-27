Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сафин о том, что 21 год назад выиграл Australian Open: «Нет, я родился 21 год назад»

Марат Сафин и Томми Хаас уступили Марку Филиппуссису и Патрику Рафтеру на ветеранском турнире на Australian Open — 6:4, 4:6, 6−10.

После матча Сафин, которому сегодня исполнилось 46 лет, дал интервью на корте.

— Где мой подарок? Мы должны были выиграть.

— Ты получил его 21 год назад. 21 год назад ты обыграл Ллейтона Хьюитта в финале.

— Нет, я родился 21 год назад. Так что тут другая история (подмигивает).

Марат Сафин — такой же краш, как 20 лет назад.

Узнать больше по теме
Биография Марата Сафина: карьера и личная жизнь теннисиста
Большой теннис не сразу стал спортом, в котором у России есть крупные победы абсолютных мировых лидеров. В 90-е популяризация тенниса набрала обороты благодаря Борису Ельцину. Первыми крупный турнир смогли выиграть парники Андрей Ольховский и Евгения Манюкова в 1993 году, потом в одиночном и парном разряде побеждал великий Евгений Кафельников. А дальше настало время Марата Сафина, с биографией которого можно ознакомиться в нашей статье.
Читать дальше