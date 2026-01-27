Ричмонд
Швентек на AO две минуты не пускали на стадион, потому что она забыла аккредитацию. Она пыталась пройти со словами «Но я Ига Швентек»

Ига Швентек на Australian Open две минуты не могла попасть на стадион, потому что забыла аккредитацию.

Ее остановили на входе сотрудники службы безопасности.

— Могу я увидел вашу аккредитацию?

— Но я Ига Швентек.

— Окей, Ига Швентек, могу я увидеть вашу аккредитацию?

В итоге польку пустили, когда ей принесли аккредитацию.