Швентек на AO две минуты не пускали на стадион, потому что она забыла аккредитацию. Она пыталась пройти со словами «Но я Ига Швентек»

Ее остановили на входе сотрудники службы безопасности.
— Могу я увидел вашу аккредитацию?
— Но я Ига Швентек.
— Окей, Ига Швентек, могу я увидеть вашу аккредитацию?
В итоге польку пустили, когда ей принесли аккредитацию.
