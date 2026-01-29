Ричмонд
«Она меня очень разозлила». Соболенко — о спорном решении судьи в матче со Свитолиной

Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала эпизод, когда судья объявила ей о помехе во время матча против Элины Свитолиной на Открытом чемпионате Австралии.

В первом сете матча с Элиной Свитолиной белоруска сорвала удар и издала протяжный крик. Мяч попал в корт, однако судья на вышке остановила розыгрыш. Судья решила, что крик Соболенко создал помеху для украинской спортсменки, и присудила очко Свитолиной.

После видеопросмотра арбитр объяснила Соболенко, что изданный ею звук отличался от обычного стона и был расценен как помеха Свитолине.

«Честно говоря, со мной такого никогда не случалось. Особенно с моим криком. Я думаю, что это было странно.

Я подумала: “Что? Что с тобой не так?” Думаю, это было неверное решение. Она (Судья) меня очень разозлила. На самом деле это помогло мне и пошло на пользу моей игре», — сказала Соболенко во время пресс-конференции.

Сегодня, 29 января, Соболенко в двух сетах обыграла Свитолину (6:2, 6:3) и вышла в финал турнира.

