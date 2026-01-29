«Она меня очень разозлила». Соболенко — о спорном решении судьи в матче со Свитолиной

В первом сете матча с Элиной Свитолиной белоруска сорвала удар и издала протяжный крик. Мяч попал в корт, однако судья на вышке остановила розыгрыш. Судья решила, что крик Соболенко создал помеху для украинской спортсменки, и присудила очко Свитолиной.
После видеопросмотра арбитр объяснила Соболенко, что изданный ею звук отличался от обычного стона и был расценен как помеха Свитолине.
«Честно говоря, со мной такого никогда не случалось. Особенно с моим криком. Я думаю, что это было странно.
Я подумала: “Что? Что с тобой не так?” Думаю, это было неверное решение. Она (Судья) меня очень разозлила. На самом деле это помогло мне и пошло на пользу моей игре», — сказала Соболенко во время пресс-конференции.
Сегодня, 29 января, Соболенко в двух сетах обыграла Свитолину (6:2, 6:3) и вышла в финал турнира.