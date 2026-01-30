Ричмонд
Хуан Карлос Ферреро: «Если Алькарас выиграет Australian Open, я буду очень рад»

Хуан Карлос Алькарас заявил, что общался с Карлосом Алькарасом после завершения сотрудничества.

Источник: Спортс"

В декабре 2025-го Ферреро покинул команду Алькараса, с которым работал с 2018 года.

"Мы по-дружески попрощались, подождали, пока эмоции улягутся, и потом поговорили. Это сильно помогло мне лучше себя почувствовать.

Я бы сделал все то же самое снова. Из всего сказанного меня больше всего задела тема денег — потому что причина была не в этом. Мы не договорились по контракту, и на этом все закончилось. Ничего более.

Я не считаю, что был с ним слишком строг. Просто всегда говорил прямо, как видел. Давал советы и предупреждения. Рядом с ним много людей с разными мнениями, и он не принимает решения в одиночку", — сказал Ферреро в интервью El Larguero.

Также он отметил, что с радостью воспримет победу Алькараса на Australian Open.

«Между нами взаимная симпатия. Мы пережили потрясающие моменты и добились важных целей. Дружба осталась. Если Карлос выиграет Australian Open, я буду очень рад. Желаю ему и всей его команде всего наилучшего».

Алькарас и Ферреро: история великого дуэта, который разрушили деньги и власть.

Нежданчик — Алькарас расстался с тренером, который сделал его великим и был как отец.

