Ферреро о потенциальной работе с Синнером: «Не откажусь, если появится шанс»

В декабре 2025-го Ферреро покинул команду Алькараса, с которым работал с 2018 года.
«Что, если бы мне позвонил Синнер? Я бы не отказался. Если бы он предложил мне такую возможность, я бы подумал», — сказал Ферреро в интервью El Larguero.
Сейчас испанец входит в команду гольфиста Анхеля Айоры, но в будущем открыт к возвращению в теннис.
«Это моя жизнь, я ее не брошу. Не знаю, когда вернусь, но, скорее всего, это случится. Синнер — отличный игрок, один из лучших в мире. Я не откажусь, если появится шанс».
