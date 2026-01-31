У Рыбакиной — новая большая победа. Елена выиграла первый «Шлем» после Уимблдона-2022

Турнир «Большого шлема» Australian Open
Женщины. Одиночный разряд. Финал
Елена Рыбакина (Казахстан, 5) — Арина Соболенко (Беларусь, 1) — 6:3, 7:6 (9:7)
Елена Рыбакина стала чемпионкой Australian Open-2026. В титульном матче выступающая за Казахстан уроженка Москвы переиграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко и взяла реванш за поражение в финале на этом же корте три года назад. У Рыбакиной — второй титул на «Шлемах» в карьере после Уимблдона-2022. А Соболенко вновь проиграла на большом турнире решающий матч — возможно, такие поединки становятся для лидера женского тенниса большой психологической проблемой.
Несбывшиеся надежды Рыбакиной трехлетней давности
Когда Елена и Арина бились здесь друг с другом в финальном матче в 2023 году, казалось, что это начало нового большого противостояния в женском теннисе. Рыбакина тогда прилетела в Мельбурн в статусе действующей чемпионки Уимблдона — правда, без рейтинговых очков за него, поскольку в 2022-м лондонский турнир был лишен очков. Причиной стал запрет на выступление той же Соболенко, как и всем остальным белорусским и российским теннисистам. Тогда ATP и WTA отреагировали жестко, наложив на Уимблдон рейтинговые санкции, и с 2023-го ни он, ни другие британские турниры не пытались забанить россиян и белорусов.
Соболенко тогда впервые в карьере пробилась в финал «мейджора», добившись этого после трех проигранных полуфиналов: на Уимблдоне-2021, а также US Open в 2021 и 2022 году. По пути к финалу она не уступила соперницам ни сета, и Рыбакина стала единственной, кому удалось выиграть у Соболенко партию на том турнире. Однако Арина одержала волевую победу (4:6, 6:3, 6:4) и тем финалом начала длящуюся до сих пор серию из семи участий в титульных матчах «Шлемов» на харде, то есть Australian Open и US Open. А для Елены, дебютировавшей после того турнира в топ-10, это оказался последний финал «Шлема» на ближайшие три года. Ближе всего с тех пор она была на Уимблдоне-2024, где проиграла трехсетовый полуфинал Барборе Крейчиковой.
Через тернии к звездам
Пройдя через «зону турбулентности» с сильным спадом результатов, проблемами во взаимоотношениях со Стефано Вуковым, которого Рыбакина сначала выгнала из команды, а затем вернула, несмотря на полученную им от WTA дисквалификацию за абьюзивное поведение по отношению к ней, Елена воспряла и психологически, и по игре. Пожалуй, поворотным моментом можно назвать «мастерсы» (или, в случае женского тура, тысячники в Монреале и Цинциннати).
На обоих турнирах Рыбакина дошла до полуфинала, где в борьбе проиграла будущим чемпионкам, Виктории Мбоко и Иге Свентек. В числе прочего набранные там очки позволили Елене заскочить на последнюю ступеньку поезда и, ударно проведя концовку сезона, вырвать путевку на Итоговый чемпионат из рук Мирры Андреевой — а затем выиграть этот турнир. В финале Итогового Рыбакина победила как раз Соболенко, причем в двух партиях.
Мощное начало от Елены и перелом в игре от Арины
Общий счет личных встреч был в пользу Арины, но без подавляющего преимущества — 8−6. В прошлом сезоне они одержали по две победы друг над другом, причем Елена выиграла два из трех матчей на харде, а на траве Берлина белоруска чудом вырвала победу с четверного матчбола. Этот бэкграунд определенно должен был укрепить уверенность Рыбакиной в своих силах перед финалом в Австралии. И Елена сразу показала, что с уверенностью у нее сегодня все в порядке. В первом же гейме она выполнила два роскошных приема навылет и в итоге сделала брейк с 30:0. По счету Соболенко один раз заработала шанс отыграться, но по факту этого шанса у нее и не было — Рыбакина ликвидировала двойной брейк-пойнт при 4:3 прекрасными подачами и вскоре завершила партию в свою пользу.
В начале второго сета Елена выстояла в марафонском гейме с тремя брейк-пойнтами белоруски и шестью «ровно», после чего обе без проблем брали свои подачи. Нужно отметить, что по сравнению с первой партией Арина стала лучше обрабатывать резкие удары соперницы в ноги — этим оружием Рыбакина поначалу не раз заставала ее врасплох, добиваясь ошибок. Еще у Соболенко во втором сете был феноменальный процент выигрыша с первой подачи — 95! В итоге Елена дала небольшую слабину, уступая со счетом 4:5, Арина вцепилась и сделала брейк под ноль.
Соболенко упустила преимущество — и Рыбакина стала чемпионкой
Перед решающей партией обе ушли в раздевалку — после первого сета туда отправлялась только Соболенко. Рыбакиной пауза поначалу не помогла — она сразу уступила свою подачу. Отыграв брейк-пойнт, Арина повела 3:0, но в этот момент то ли чуть-чуть расслабилась, не сумев сохранить высочайший уровень концентрации, который держала до того, то ли сбавила еще по какой-то причине. Елена воспользовалась шансом, заиграла активнее и вернулась в игру, сравняв счет — а затем еще и второй брейк подряд сделала! Соболенко выглядела растерянной, много ошибалась и не могла придумать, как ей действовать, чтобы продолжить борьбу. Вскоре Рыбакина вышла подавать на титул и завершила поединок эйсом на первом же матчболе!
Для Елены это второй крупный трофей практически подряд после Итогового чемпионата WTA-2025. Всего в карьере у нее теперь пять выигранных турниров высокого уровня: Уимблдон-2022, Индиан-Уэллс- и Рим-2023, Итоговый-2025 и Australian Open-2026. В рейтинге она не просто вернется в топ-3, но и будет в зоне досягаемости до второй ракетки мира Иги Свентек — всего в 368 очках позади. Для сравнения — титул в Мельбурне принес Рыбакиной 2000 баллов. А еще Елена девятый раз обыграла первую ракетку мира. Среди действующих теннисисток это второй результат после Винус Уильямс (15).
Автор: Артем Тайманов