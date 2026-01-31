У Рыбакиной — новая большая победа. Елена выиграла первый «Шлем» после Уимблдона-2022

Соболенко тогда впервые в карьере пробилась в финал «мейджора», добившись этого после трех проигранных полуфиналов: на Уимблдоне-2021, а также US Open в 2021 и 2022 году. По пути к финалу она не уступила соперницам ни сета, и Рыбакина стала единственной, кому удалось выиграть у Соболенко партию на том турнире. Однако Арина одержала волевую победу (4:6, 6:3, 6:4) и тем финалом начала длящуюся до сих пор серию из семи участий в титульных матчах «Шлемов» на харде, то есть Australian Open и US Open. А для Елены, дебютировавшей после того турнира в топ-10, это оказался последний финал «Шлема» на ближайшие три года. Ближе всего с тех пор она была на Уимблдоне-2024, где проиграла трехсетовый полуфинал Барборе Крейчиковой.