Соболенко отреагировала на поражение от Рыбакиной в финале Australian Open

СИДНЕЙ, 31 января. /ТАСС/. Белоруска Арина Соболенко показала не слишком умную игру в финальном матче Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной. Такое мнение Соболенко высказала журналистам.
Соболенко уступила Рыбакиной со счетом 4:6, 6:4, 4:6.
«Не знаю, может, стоило быть более агрессивной на своей подаче, оказывать на нее больше давления. Но она играла невероятно, делала виннерсы, я допустила пару невынужденных ошибок. Конечно, есть сожаления, когда ведешь 3:0, а уже через пару секунд — по ощущениям — становится 3:4. Все было очень быстро. Она показала великолепный теннис, я — не слишком умный», — сказала Соболенко.
