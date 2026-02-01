Алькарас стал самым молодым обладателем карьерного «Большого шлема»

22-летний испанец стал шестым теннисистом в Открытой эре (с 1968 года), выигравшим все четыре турнира «Большого шлема» (после Рода Лейвера, Андре Агасси, Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Джоковича), и сделал это раньше всех (прежним рекордсменом Открытой эры был Надаль, которому это удалось в 24 года, а в истории тенниса раньше всех это достижение покорилось американцу Дону Баджу в 1938-м).