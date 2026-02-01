Джокович не исключил, что в последний раз выступил на Australian Open

СИДНЕЙ, 1 февраля. /ТАСС/. Финал Открытого чемпионата Австралии по теннису 2026 года может стать последним матчем для серба Новака Джоковича на данном турнире в карьере. Комментарий теннисиста приводит портал Punto de Break.
В воскресенье Джокович проиграл испанцу Карлосу Алькарасу, впервые уступив в титульной встрече Открытого чемпионата Австралии.
«Я не знаю, увижу ли я вас снова или нет, — сказал Джокович. — Вот почему я оставил этот вопрос открытым. Правда в том, что я не знаю. Вы давно следите за мной, и я не притворяюсь, не играю, не скрываю ничего; я говорю все как есть. Я говорил вам в течение последнего года, полутора лет, что я действительно не уверен, как долго это продлится и что будет дальше. Я говорил, что хотел бы играть до Олимпийских игр 2028 года, и это может означать участие в одном турнире в год, или в 10, или в 15. Честно говоря, я не знаю. Я не хочу принимать такие долгосрочные решения, когда дело касается моего расписания и моего будущего прямо сейчас».
«Честно говоря, я сейчас не могу говорить или думать о будущих шагах или турнирах. В тот момент я почувствовал именно то, о чем говорил: зрители подарили мне поистине незабываемые эмоции в последних двух матчах, эмоции, которые, думаю, я никогда раньше здесь не испытывал. И я глубоко благодарен за то, что наконец-то смог это испытать. Думаю, я это заслужил, и я искренне благодарю их. Я вернусь в Австралию; вернусь ли я в качестве действующего игрока или нет, мы увидим позже», — заключил он.
Джоковичу 38 лет, он занимает 4-е рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Серб выиграл 101 титул под эгидой организации в одиночном разряде, включая 24 победы на турнирах Большого шлема — рекорд в мужском одиночном разряде. Спортсмен является победителем Олимпийских игр (2024), бронзовым призером Олимпиады (2008) и обладателем Кубка Дэвиса (2010). Сербу принадлежит абсолютный рекорд по количеству проведенных недель (428) в качестве первой ракетки мира.
Открытый чемпионат Австралии является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии «хард». Джокович рекордные 10 раз становился победителем соревнования.