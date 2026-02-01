Джокович не исключил, что в последний раз выступил на Australian Open

«Я не знаю, увижу ли я вас снова или нет, — сказал Джокович. — Вот почему я оставил этот вопрос открытым. Правда в том, что я не знаю. Вы давно следите за мной, и я не притворяюсь, не играю, не скрываю ничего; я говорю все как есть. Я говорил вам в течение последнего года, полутора лет, что я действительно не уверен, как долго это продлится и что будет дальше. Я говорил, что хотел бы играть до Олимпийских игр 2028 года, и это может означать участие в одном турнире в год, или в 10, или в 15. Честно говоря, я не знаю. Я не хочу принимать такие долгосрочные решения, когда дело касается моего расписания и моего будущего прямо сейчас».