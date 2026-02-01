Рыбакина отказалась искупаться в реке Ярра после победы на Australian Open-2026

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира по версии WTA, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина отказалась купаться в реке Ярра по примеру других триумфаторов Australian Open.
«Ой, нет… Я точно не могу этого сделать (смеётся)», — заявила 26-летняя спортсменка в эфире 9 News Australia.
Ярра — река длиной 242 километра, протекающая на юге Австралии и служащая местом тренировок для пловцов, гребцов на байдарках и каноэ. На берегах Ярры стоит город Мельбурн, где и проходит Открытый чемпионат Австралии по теннису.
31 января Рыбакина обыграла лидера мирового рейтинга, белорусскую теннисистку Арину Соболенко в финале AO-2026. Матч продлился два часа и 19 минут и завершился победой Рыбакиной со счётом 6:4, 4:6, 6:4. Сумма призовых, которые теннисистка заработала на турнире, составила два миллиона 905 тысяч долларов.